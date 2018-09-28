ЦБ назвал признаки несанкционированного списания денег с банковских карт

28.09.2018 22:19



Специалисты Центрального банка России рассказали, каким образом сотрудники оценивают несанкционированное списание денежных средств с банковских карт клиентов, пишет Банки.ру. Так, существует специальная база данных Банка России, в которой собрана вся информация о когда-либо происходивших случаях мошенничества. Если данные по проводимой клиентом операции совпадают с данными базы, операция должна быть приостановлена сотрудниками банка. Также, о несанкционированности перевода может подсказать несоответствующий обычным операциям клиента характер денежного перевода, его объем и некоторые другие параметры.