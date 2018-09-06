Мошенники нашли новый способ красть деньги с банковских карт россиян

06.09.2018 06:50



Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств с банковских карт держателей, пишет газета Известия. Так, по данным компании Zecurion, которая специализируется на кибербезопасности, злоумышленники направляют клиентам банка sms о блокировке последней транзакции по карте и просят перезвонить по указанному телефону. Далее, представившись сотрудником банка, мошенник выясняет данные карты, после чего хакеры переводят деньги на свои счета или делают оплаты в интернет-магазинах. Также, в сообщении злоумышленники ссылаются на новый закон от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ, что придает веса сообщениям и вводит пользователей в заблуждение. По полученным данным, от действий мошенников пострадали около 100 человек, а общий объем похищенных средств оценивается в 2 млн рублей.