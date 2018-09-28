Футболиста Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

28.09.2018 20:59



Немецкое издание Spiegel распространило информацию о том, что знаменитого футболиста Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании. Обвинения выдвинула 34-летняя гражданка Соединенных штатов Кэтрин Майорга, которая утверждает, что данный инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, пишет РИА Новости.

Ранее, издание уже сообщало о данном происшествии, как и о том, что девушке было выплачено $375 тыс., а также подписан договор о неразглашении информации, за отказ об обвинений.

Сам Роналду называет публикацию выдумкой и заявляет, что все, что было между ними, произошло по обоюдному согласию.