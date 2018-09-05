Прокуратура отказалась обвинять Кевина Спейси и Стивена Сигала в домогательствах

05.09.2018 05:28



Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявить обвинения в адрес трех актеров, обвиняемых в сексуальных домогательствах, пишет Los Angeles Times. Так, Кевин Спейси и Стивен Сигал не предстанут перед уголовными обвинениями в связи с действиями, совершенными в 1990-х годах, поскольку предполагаемые инциденты выходят за рамки срока исковой давности. Также, обвинители отказались выдвинуть обвинение против актера Энтони Андерсона, сославшись на недостаточные доказательства.