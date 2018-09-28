Кремль сомневается в правдивости сведений о третьем фигуранте «дела Скрипалей»

28.09.2018 14:03



В Кремле выразили сомнение по поводу подлинности и достоверности сообщений, связанных с «делом Скрипалей», передает Интерфакс. Как заявляет Москва, российские правоохранители могут подключиться к расследованию данного случая, если будут получены «соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании».

Комментируя последние сообщения, которые появились в СМИ в связи с третьим подозреваемым в отравлении Скрипалей, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что британские и другие СМИ уже в течение нескольких месяцев публикуют много новостей, которые связаны с «делом Скрипалей». И в этом плане, по его словам, «никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие – правдивыми».