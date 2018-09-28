«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей

Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции, которые занимаются расследованием покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, смогли установить третьего участника отравления, пишет The Telegraph. Они утверждают, что это агент российского ГРУ, однако имя подозреваемого называть отказываются.

Обязательная разведка

Сотрудник ГРУ приезжал в Британию еще до того, как там оказались непосредственные исполнители покушения на Скрипалей. Он собирал сведения о местности и всю необходимую информацию. Как пишет The Telegraph, именно этот человек помог составить план другим сотрудникам ГРУ (Петрову и Боширову), которые позднее привезли с собой в Великобританию нервно-паралитическое вещество. Так, например, он составил план переулка, где проживал Скрипаль, а также выяснил, какой дверью он пользуется. Газета утверждает, что спецслужбы уже знают имя подозреваемого, однако пока держат его в секрете.

Историю с отравлением The Telegraph прокомментировал экс-офицер британской разведки Сергей Мигдал. Он пояснил, что всегда перед сложными операциями, по типу такой, которая произошла в Солсбери, кто-то должен проводить разведку.

«Я так понимаю, что они специально приурочили покушение к приезду в Солсбери Юлии. Это служило гарантией того, что в эти дни Сергей Скрипаль обязательно будет в городе. Если бы они постоянно следили за его передвижениями, то это заняло бы слишком много времени и обязательно вызвало бы подозрения», – сказал он.

История с Бошировым и Петровым

О третьем участнике отравления стало известно после того, как издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что один из предполагаемых исполнителей покушения в Солсбери Руслан Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига. МИД России в лице Марии Захаровой назвал информацию «новым вбросом». Захарова заметила, что расследование появилось сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Совете Безопасности ООН.

В расследовании журналистов Bellingcat и The Insider приводятся сведения о Чепиге: родился 5 апреля 1979 года в Амурской области, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, воевал в Чечне. В 2014 году удостоился от Владимира Путина звания Героя России, предположительно за участие в военных действиях на Украине. «Русланом Бошировым» Чепига стал после переезда в Москву и окончания Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

Газета «Коммерсант» поговорила с жителями села Березовка, где жила семья Чепиги. «Это он, Толя», – узнала Боширова его землячка, которая близко общалась с ним. Имен жители попросили не называть, опасаясь проблем с ФСБ. Они рассказали, что следят за делом. О Чепиге отзываются исключительно положительно: не пил, не курил и в плохих делах замешан не был.

Фотоснимки, которые запечатлели подозреваемых в отравлении Скрипалей, британцы опубликовали 5 сентября. Практически сразу же были названы их имена. Лондон утверждает, что ими являются граждане России и «сотрудники ГРУ» Руслан Боширов и Александр Петров. В Москве, комментируя эти сообщения, сначала сомневались в подлинности снимков. Однако потом к названным россиянам лично решил обратиться президент России Владимир Путин. «Мы знаем, кто они такие, уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», – заявил российский лидер.

После чего, буквально на следующий день, Петров и Боширов объявились и дали интервью телеканалу RT. В ходе интервью с главредом телеканала Маргаритой Симоньян мужчины заявили, что они – «предприниматели средней руки», а их деятельность связана с фитнес-индустрией. Что касается разведки, то к этой сфере они вообще не имеют никакого отношения. Комментируя свое присутствие в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, Петров и Боширов заявили, что они прибыли в этот город в качестве туристов на отдых, а также, чтобы посмотреть на «знаменитый собор».

Что касается тех самых фотоснимков, то Петров и Боширов подтвердили свои имена и не стали отрицать, что на кадрах изображены именно они. Говоря о своей поездке в Солсбери, они сообщили: «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город». Отвечая на вопрос о том, везли ли они с собой отравляющее вещество, Петров заявил: «Мне кажется, это вообще бред».