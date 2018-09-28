Ограничение использования гаджетов, способствует улучшению развития детей

28.09.2018 07:38



Ограничение времени проведенного детьми за просмотром планшетов, ноутбуков и сотовых телефонов до двух часов в день, а также наличие достаточного сна и физической активности связано с улучшением развития, пишет ScienceDaily.

Так, доктор Джереми Уолш из Исследовательского института Детской больницы Восточного Онтарио, Оттава, Канада и его команда проанализированы данные 4520 детей. Родители заполняли вопросники для оценки физической активности, сна и времени, которое ребенок проводит глядя на экран. После чего, дети проходили тестирование выявляющее уровень развития, в котором оценивались языковые способности, эпизодическая память, исполнительная функция, внимание, рабочая память и скорость обработки информации.

Результаты исследования показали, что проведение ребенком более двух часов за использованием гаджетов, связано с более низким когнитивным развитием.

«Поведение и повседневная деятельность способствуют развитию мозга и когнитивного развития у детей, а физическая активность, сидячее поведение и сон могут независимо или коллективно влиять на познание», - говорит д-р Джереми Уолш. «Доказательства свидетельствуют о том, что хороший сон и физическая активность связаны с улучшенной академической успеваемостью, в то время как физическая активность также связана с лучшим временем реакции, вниманием, памятью и торможением».

Чтобы обеспечить хорошее когнитивное развитие своего ребенка, авторы исследования советуют родителям организовать 9-11 часовой режим сна, ограничить время проведения за экраном до двух часов, и, по крайней мере, обеспечить ребенку час физической активности каждый день.