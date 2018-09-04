Дети на втором году жизни могут различать лидеров и хулиганов

04.09.2018 23:20



В новом исследовании аспиранта в Университете Иллинойса Рене Байерджон выяснилось, что 21-месячный ребенок может различать силу, основанную на уважении к лидеру, и силу, основанную на страхе перед хулиганом, пишет ScienceDaily.

Проведенное исследование проанализировало измерения ожиданий у детей, слишком молодых, чтобы объяснить свое мышление взрослым. Этот метод «нарушения ожидания» основан на наблюдении, что младенцы смотрят дольше на события, которые противоречат их ожиданиям.

Так, аспирант разработала серию анимаций, изображающих героев мультфильмов, взаимодействующих с человеком, изображенным как лидер, хулиган или симпатичный человек, не имеющий очевидной силы.

«В целом, когда лидер покинул сцену, младенцы ожидали, что главные герои продолжат подчиняться лидеру», - сказала Байерджон. «Однако, когда хулиган ушел, у младенцев не было особых ожиданий: главные действующие лица могут продолжать подчиняться из-за страха, или они могут не подчиняться, потому что хулиган ушел. Младенцы ожидали послушания только тогда, когда хулиган остался на сцене и мог нанести вред, если они не подчиняются. Наконец, когда симпатичный персонаж ушел, младенцы ожидали, что главные герои не подчиняются, скорее всего, потому, что персонаж не властвовал над ними».

Новые результаты подтверждают более ранние исследования, показывающие, что младенцы могут обнаруживать различия в силе между индивидуумами.

«Наши результаты также свидетельствуют о том, что младенцы на втором году жизни уже могут различать лидеров и хулиганов», - сказала аспирант. «Младенцы понимают, что с лидерами вы должны подчиняться им, даже когда их нет, а с хулиганами, вы должны подчиняться им только тогда, когда они рядом».