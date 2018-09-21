Сколько стоит место в очереди за новым iPhone?

21.09.2018 06:34



В соответствии с данными полученными с интернет-сервиса Avito, россияне, которые уже заняли места в очереди за новыми iPhone Xs, Xs Max и Xr, устраивают распродажу. Так, начальная цена места в очереди равняется 10% от стоимости чека, максимальная же доходит до 250 тыс. рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Также, на сайте можно найти предложения привезти любую из моделей iPhone из Европы, где продажи начнутся уже с 21 сентября (в России продажи начнутся только 28 сентября). Такая услуга стоит порядка 300 тыс. рублей.