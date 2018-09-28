Россияне используют смартфоны для того, чтобы избежать живого общения

28.09.2018 00:04



Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании "Лаборатория Касперского", более 70% россиян используют смартфоны для того, чтобы избежать живого общения, пишет ТАСС. Так, 66% опрошенных признались, что в неловкой ситуации, они притворяются, что делают нечто важное в своем телефоне, около 50% респондентов используют смартфон для того, чтобы убить время, 47% россиян устройство нужно для развлечения, а еще 30% заявили, что не смогут развлечь себя без своего смартфона.