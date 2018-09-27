Киевские националисты повредили автомобили российских дипломатов

27.09.2018 23:36



Около здания торгового представительства России в Киеве, украинские националисты совершили хулиганские действия, повредив автомобили сотрудников ведомства, а также забросав дымовыми шашками территорию дипломатического представительства, пишет РИА Новости. Посольство России уже подало ноту протеста в МИД Украины из-за действий радикально настроенных граждан страны, а также бездействия сотрудников правоохранительных органов, которые спокойно наблюдали за совершением противоправных действий против собственности РФ.