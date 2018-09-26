Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии

26.09.2018 13:19



Около здания украинского МИДа проходит акция протеста, участниками которого являются националисты, сообщает РИА Новости. Митингующие требуют, чтобы с Украины был выслан посол Венгрии.

Как ранее сообщали местные СМИ, венгерское консульство, которое находится в приграничном городе Берегово, выдает украинцам паспорта Венгрии. Причем, это якобы происходит с указанием не ставить об этом в известность власти. Вместе с этим было обнародовано видео, на котором запечатлен факт выдачи таких паспортов. Узнав об этом, глава МИД Украины Павел Климкин выступил с заявлением, что Киев вышлет венгерского консула из страны.

«Наше требование очень простое… Украина должна достойно ответить на вызовы Будапешта», — заявляют митингующие националисты.