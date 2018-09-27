В Минфине появился Департамент контроля за внешними ограничениями

27.09.2018 22:39



В Министерстве финансов РФ создан новый Департамент контроля за внешними ограничениями. Его руководителем назначен Дмитрий Тимофеев, который перешел на эту должность с поста заместителя директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования ведомства, пишет ТАСС. Новый Департамент займется разработкой мер по снижению негативного эффекта от санкционных ограничений, а также будет осуществлять координацию действий профильных подразделений по быстрому реагированию на введенные против России санкции.