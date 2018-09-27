Во время прямой трансляции МКС был замечен квадратный НЛО

27.09.2018 22:05



Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, наблюдавший в прямом эфире онлайн трансляцию с Международной космической станции, заметил неопознанный летающий объект. НЛО казался ярким из-за отражения света, отскакивающего от него и от МКС. Форму объекта сначала было трудно определить, но позже уфолог пришел к мнению, что он имел четко выраженную форму квадрата. Исследователь убежден в том, что наружные камеры МКС запечатлели космический корабль пришельцев, пишет ufosightingsdaily.com.