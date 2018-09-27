Ученые открыли еще одно негативное последствие от курения табака

27.09.2018 20:51



Табак не только повышает риск развития рака легких, астмы и хронической обструкционной болезни легких, но также способствует снижению активности иммунной системы. К таким выводам пришли научные специалисты из Университета Кейс-Вестерн-Резерв (Кливленд, Соединенные Штаты).

В ходе исследования выяснилось, что в зубной ткани испытуемых, которые злоупотребляли курением, практически отсутствовали молекулы белка TNF-альфа (один из основных стимуляторов активности иммунных клеток). Данный белок отвечает за запуск воспаления и перевод иммунитета в режим "ЧП" .

Это может объяснить причину того, почему многие курильщики страдают от кариеса и иных заболеваний полости рта и почему их десны заживают гораздо медленнее, чем у тех кто не курит. Исследователи также заметили снижение активности иммунной системы и в других органах и тканях курильщиков, пишет ktelegram.com.