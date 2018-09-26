Датские учёные обнаружили древнеегипетский тест на беременность

26.09.2018 21:52



Так же как и в наши дни, египетской женщине жившей 3500 лет назад, было полезно знать, беременна она или нет.

Научными специалистами из Дании был обнаружен папирус, который описывает древнеегипетский тест на беременность. В соответствии с древним медицинским текстом 1350 г. до н.э., женщина могла определить, была ли она беременна или нет, помочившись в двух разных мешках – один из которых был заполнен ячменем, а другой - пшеницей. Если зерно в любом мешке прорастало, то это означало, что женщина беременна. Чтобы выяснить пол будущего ребенка, необходимо было немного подождать и посмотреть, какие из зерен прорастали в первую очередь. Если быстрее прорастали зерна ячменя, то бытовало мнение, что родится мальчик. Если же сначала прорастала пшеница, должна была родиться девочка.

Исследование, которое проводилось учеными в 1963 году, показало, что данный метод определения беременности достоверен почти на 70%. Современные тесты на беременность работают примерно одинаково: они выявляют гормон в моче. Исследователи считают, что "старомодный" египетский тест работал так хорошо, вследствие того, что повышенный уровень эстрогена в женской моче мог способствовать росту семян, пишет science.howstuffworks.com.