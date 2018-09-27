Песков прокомментировал информацию о "настоящем" имени Руслана Боширова

27.09.2018 20:31



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о проведенном расследовании "настоящего" имени одного из подозреваемых в покушении на Скрипалей, опубликованном в иностранных СМИ, пишет Интерфакс. Так, утверждается, что Руслан Боширов на самом деле является Героем России полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

По словам Пескова, в Кремле придерживаются версии озвученной главой государства Владимиром Путиным о том, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами. Он подчеркнул, что представленная в иностранных СМИ информация будет проверена, а по поводу полковника ГРУ Анатолия Чепиги журналистам лучше обратиться в Министерство обороны РФ.