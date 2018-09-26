26.09.2018 21:08



Исследовательская группа Bellingcat совместно с изданием The Insider опубликовали очередную часть своего расследования, проводимого в отношении личностей россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых подозревают в покушении на Скрипалей в Солсбери. Так, согласно новым данным стало известно настоящее имя Руслана Боширова. По мнению расследователей, это якобы полковник ГРУ, Герой России Анатолий Владимирович Чепига, пишет газета Ведомости.

Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года в селе Николаевка Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, после чего поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ, в составе которой принимал участие во второй чеченской войне. По данным расследователей, он находился рядом с границей Украины в конце 2014 года. Звание Героя России Анатолию Чепиге было присвоено в декабре 2014 г.