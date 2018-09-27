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Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия

27.09.2018 07:53
Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху трагедия с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, в результате которой погибло 15 военнослужащих России, могла иметь более серьезные последствия, пишет ТАСС. Об этом израильский лидер заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Также, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен сохранить военные контакты с Россией в Сирии на всех уровнях взаимодействия.

Путин заявил Нетаньяху о недопустимости повторения трагедии в Сирии
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10:21 0 0
Oleg:

ISIS - israel secret intelligence service, и это же название Игил.

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