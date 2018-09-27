Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия

27.09.2018 07:53



По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху трагедия с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии, в результате которой погибло 15 военнослужащих России, могла иметь более серьезные последствия, пишет ТАСС. Об этом израильский лидер заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Также, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен сохранить военные контакты с Россией в Сирии на всех уровнях взаимодействия.