Путин заявил Нетаньяху о недопустимости повторения трагедии в Сирии

18.09.2018 21:40



Президент России Владимир Путни переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет РБК. Во время переговоров, Путин отметил, что Израиль не соблюдает договоренности двух стран по Сирии, в соответствии с которыми стороны должны информировать друг друга о проведении военных операций. Также, президент подчеркнул, что израильская сторона нарушает суверенитет Сирии, проводя военные операции на ее территории. Владимир Путин заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих и пообещал предоставить исчерпывающую информацию по действиям израильской авиации во время инцидента.