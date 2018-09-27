Молочный протеин может облегчить побочные эффекты химиотерапии

27.09.2018 06:38



Химиотерапия может нанести ущерб вкусовым рецепторам и обонятельным чувствам, лишая пациентов сложного взаимодействия между вкусом и запахом, что имеет серьезное значение для наслаждения едой. Со временем аномалии вкуса и запаха могут привести к потере аппетита и аноректическому поведению. Это может поставить под угрозу способность пациентов к восстановлению, пишет ScienceDaily.

Профессор кафедры пищевых наук и технологий Вирджинского технического колледжа по сельскому хозяйству Сьюзан Дункан и ее коллега Айли Ванг изучили возможность использования лактоферрина, высокоактивного белка, содержащегося в слюне и молоке, в качестве лечения аномалий вкуса и запаха. Их результаты могут принести облегчение миллионам пациентов, которые проходят лечение от рака с помощью химиотерапии.

«Основополагающие молекулярные механизмы аномалий вкуса и запаха недостаточно понятны», - сказала профессор Дункан. «Преобладающий симптом, описываемый пациентами, проходящими химиотерапию, это стойкий металлический вкус или послевкусие, с или без приема пищи. Это может продолжаться несколько часов, недель или даже месяцев после завершения лечения».

Из-за этих аномалий больные раком страдают от плохого аппетита, потери веса, депрессии и уменьшенного питания, что наносит серьезный вред их восстановлению. Хотя данные аномалии широко распространены и являются одной из самых распространенных жалоб больных раком, до сих пор не было установленных методов их лечения, которые смогут надежно предотвратить данную проблему.

«Наши исследования показывают, что ежедневное добавление лактоферрина вызывает изменения в профилях слюнных белков у больных раком - изменения, которые могут влиять на защиту вкусовых рецепторов и восприятие запаха», - сказала Дункан. «Предлагая лактоферрин в качестве пищевой добавки, мы можем уменьшить аномалии вкуса и запаха для многих пациентов, восстанавливая их способность наслаждаться едой в течение времени, когда питание может играть ключевую роль в их восстановлении. Это исследование может помочь нам разработать биомаркеры и стратегии, ориентированные на данные аномалии для улучшения качества жизни во время химиотерапии. Раковые больные и их семьи и друзья могут снова обрести утешение, наслаждаясь едой вместе».

Выводы исследования позволят обеспечить пациентам более оптимальное питание в течение критического периода выздоровления. Помимо этого, добавка лактоферрина усиливает экспрессию слюнных иммунных белков, что может способствовать снижению окислительного стресса и возникающих побочных эффектов, а также снижению возникновения инфекций, таких, как, например, молочница.