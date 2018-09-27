Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 СЕН, 08:02 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

27 СЕН, 08:02 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

Молочный протеин может облегчить побочные эффекты химиотерапии

27.09.2018 06:38
Молочный протеин может облегчить побочные эффекты химиотерапии

Химиотерапия может нанести ущерб вкусовым рецепторам и обонятельным чувствам, лишая пациентов сложного взаимодействия между вкусом и запахом, что имеет серьезное значение для наслаждения едой. Со временем аномалии вкуса и запаха могут привести к потере аппетита и аноректическому поведению. Это может поставить под угрозу способность пациентов к восстановлению, пишет ScienceDaily.

Профессор кафедры пищевых наук и технологий Вирджинского технического колледжа по сельскому хозяйству Сьюзан Дункан и ее коллега Айли Ванг изучили возможность использования лактоферрина, высокоактивного белка, содержащегося в слюне и молоке, в качестве лечения аномалий вкуса и запаха. Их результаты могут принести облегчение миллионам пациентов, которые проходят лечение от рака с помощью химиотерапии.

«Основополагающие молекулярные механизмы аномалий вкуса и запаха недостаточно понятны», - сказала профессор Дункан. «Преобладающий симптом, описываемый пациентами, проходящими химиотерапию, это стойкий металлический вкус или послевкусие, с или без приема пищи. Это может продолжаться несколько часов, недель или даже месяцев после завершения лечения».

Из-за этих аномалий больные раком страдают от плохого аппетита, потери веса, депрессии и уменьшенного питания, что наносит серьезный вред их восстановлению. Хотя данные аномалии широко распространены и являются одной из самых распространенных жалоб больных раком, до сих пор не было установленных методов их лечения, которые смогут надежно предотвратить данную проблему.

«Наши исследования показывают, что ежедневное добавление лактоферрина вызывает изменения в профилях слюнных белков у больных раком - изменения, которые могут влиять на защиту вкусовых рецепторов и восприятие запаха», - сказала Дункан. «Предлагая лактоферрин в качестве пищевой добавки, мы можем уменьшить аномалии вкуса и запаха для многих пациентов, восстанавливая их способность наслаждаться едой в течение времени, когда питание может играть ключевую роль в их восстановлении. Это исследование может помочь нам разработать биомаркеры и стратегии, ориентированные на данные аномалии для улучшения качества жизни во время химиотерапии. Раковые больные и их семьи и друзья могут снова обрести утешение, наслаждаясь едой вместе».

Выводы исследования позволят обеспечить пациентам более оптимальное питание в течение критического периода выздоровления. Помимо этого, добавка лактоферрина усиливает экспрессию слюнных иммунных белков, что может способствовать снижению окислительного стресса и возникающих побочных эффектов, а также снижению возникновения инфекций, таких, как, например, молочница.

Ожирение может стать самой большой причиной заболевания раком, обогнав курение
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности

В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности

В Саратовской области начал работу первый в регионе железнодорожный зерновой хаб

В Саратовской области начал работу первый в регионе железнодорожный зерновой хаб

В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"

В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата

В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа

Новости СМИ

Новости дня

07:53 Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия Нетаньяху: крушение Ил-20 могло иметь более серьезные последствия
«Все поправки – отступление власти». Депутаты приняли пенсионную реформу во втором чтении
«Все поправки – отступление власти». Депутаты приняли пенсионную реформу во втором чтении
07:40 Около трети россиян провели свой летний отпуск дома Около трети россиян провели свой летний отпуск дома
07:29 Минтруд хочет отказаться от термина "инвалиды" Минтруд хочет отказаться от термина "инвалиды"
07:17 Трамп недоволен повышением ФРС базовой ставки Трамп недоволен повышением ФРС базовой ставки
07:08 Алексей Кудрин уйдет с поста главы ЦСР Алексей Кудрин уйдет с поста главы ЦСР
06:58 Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
05:52 Трамп объяснил смех во время своей речи на заседании Генассамблеи ООН Трамп объяснил смех во время своей речи на заседании Генассамблеи ООН

Узнай, страна!

26 СЕН, 18:51 В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
26 СЕН, 18:12 В Саратовской области начал работу первый в регионе железнодорожный зерновой хаб В Саратовской области начал работу первый в регионе железнодорожный зерновой хаб
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
26 СЕН, 15:14 В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа В Москве дипломатам из 40 стран мира представили инвестиционные возможности Северного Кавказа
26 СЕН, 08:58 Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter