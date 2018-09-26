Лавров пошутил над Порошенко, случайно зашедшим в комнату российской делегации в ООН

26.09.2018 05:32



В Нью-Йорке, где проходит заседание 73-ей Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко случайно зашел в переговорную комнату делегации РФ, спасаясь от журналистов, пишет ТАСС. Так, российские журналисты встретили Порошенко на его пути в зал заседаний и попытались задать вопрос о Донбассе. Украинский лидер отказался отвечать заявив, что "вы фейк" и стал быстрым шагом удаляться, после чего, перепутав, зашел в комнату для переговоров российской делегации, в которой находился глава МИД Серей Лавров. Через несколько секунд Порошенко покинул помещение, а Сергей Лавров пошутил: "Наверное, с туалетом перепутал".