Эксперт рассказал о действиях правительства при вторжении инопланетян

26.09.2018 23:43



Ник Поуп, английский журналист и экс-сотрудник британского Министерства обороны сообщил, что его правительство не имеет конкретных планов на случай инопланетного вторжения и предложил разработать соответствующую стратегию.

Поуп работал в правительстве более 20 лет с 1985 по 2006 гг. Сегодня он занимается исследованием внеземной жизни и убежден в том, что земляне не готовы к контакту с инопланетным разумом. По мнению журналиста, основная проблема - это отсутствие стратегической системы во время вторжения инопланетян. Эксперт полагает, что правительство не думает о многих проблемах, которые могут возникнуть, если будут обнаружены внеземные формы жизни. Поуп предложил разработать правила поведения по 3-м основным сценариям:

1. Одной из основных проблем может стать контакт с чужеродными микробами, которые могут оказаться смертельными для людей. Следует рассматривать не только действия во время вторжения "гуманоидоподобных" пришельцев, но и открытие инопланетных микроорганизмов, например на "Красной планете". В последнем случае, ученые скорее пожелают изучать их здесь на Земле, а это в свою очередь может быть чревато последствиями.

2. Получение сигналов от чужих цивилизаций.

3. И наконец, самый опасный вариант - открытое вторжение с прибытием инопланетных кораблей на нашу планету. При развитии таких событий Поуп предложил поднять тревогу и объявить чрезвычайное положение. После принятия этих мер он советует установить контакт с инопланетянами и, при необходимости, разработать военную стратегию против нового противника, пишет ktelegram.com.