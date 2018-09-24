Уфологи: НЛО вернулись на Землю после несостоявшейся атаки Нибиру

24.09.2018 23:58



Очередной конец света, который предрекали конспирологи в связи с вероятным столкновением с нашей планетой планеты Х, на прошедшей неделе так и не состоялся. Уфологи дали этому 2 объяснения:

Версия 1. Спасение землян

Те, кто верит в существование мистической Нибиру, предрекали ее столкновение с планетой Земля в прошлые выходные. Но этого так и не случилось.

Тем временем, за последние 2 дня в разных странах мира очевидцы стали отмечать массовое нашествие неопознанных летающих объектов.

По данной версии, наша планета избежала столкновения с другой планетой – «Х» благодаря инопланетному разуму, который позволил избежать глобальной катастрофы – гибели человечества.

Выполнив «свою работу» пришельцы вернулись к нам за благодарностью.

Версия 2. Опасности еще впереди

Согласно этой версии, землянам еще предстоит столкнуться с серьезной катастрофой – столкновением с гигантским космическим телом. А все прогнозы до этого были не точны, поэтому день «Х» еще впереди.

Приверженцы второй версии поясняют наблюдаемую в последнее время высокую активность НЛО тем, что инопланетные существа не могут предотвратить катастрофу, но при этом будут наблюдать ее со стороны.

Очевидец Джеймс Гиллиленд накануне снял видео, которое, по словам уфологов, подтверждает то, что пришельцы больше от нас не скрываются: