Черты характера могут помочь предсказать отпуск

16.09.2018 08:49



Продажи в течение курортного сезона могут представлять до 20% годового дохода для розничных торговцев. Как потребители тратят свои деньги в это время, представляет интерес для владельцев магазинов, а также для тех, кто хочет лучше понять и контролировать свои привычки к расходам, пишет PsychCentral.

Так, в своем новом исследовании доктор Сара Уэстон из Северо-западного университета и ее соавтор Джо Гладстон из Лондонского колледжа обнаружили, что индивидуальные черты характера связаны с более конкретным поведением при расходовании денежных средств, что, в свою очередь, влияет на общие результаты, такие как долгосрочные финансовые цели.

Исследователи рассмотрели более 2 миллионов индивидуальных транзакций из банковских счетов 2113 участников и сравнили отношения между личностями, такими как открытость к опыту, добросовестность, экстраверсия, приемлемость и невротизм, и их расходами на рождественский сезон.

Ученые обнаружили, что люди, которые более эмоционально стабильны, склонны больше тратить на каникулы, в то время как люди с высоким уровнем невротизма тратят меньше. Они также обнаружили, что те, у кого больше художественных интересов и более активное воображение - те, кто выше в открытости, меньше тратят в течение курортного сезона, а те, кто с низкой открытостью тратят больше. Исследование также показало, что те, кто более добросовестны, тратят больше, а те, кто менее добросовестны, тратят меньше.

По словам исследователей, индивидуальность - это лишь малая часть потребительского поведения, особенно на индивидуальном уровне. Существует множество влияний на уровне отдельных покупок от размера домохозяйства до дохода и многих других факторов.

Тем не менее, исследование предлагает дорожную карту того, как объединение крупномасштабной информации с личностью может обеспечить «общую картину» взглядов на потребительские привычки.

«Предоставляя объективные меры как ежегодных, так и праздничных расходов, данные позволяют по-настоящему изучить взаимосвязь между личностными качествами и поведением потребителей», - сказал Гладстон.