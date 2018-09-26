Мария Максакова тайно вышла замуж

26.09.2018 22:40



Как стало известно, оперная певица и бывший депутата Государственной думы РФ Мария Максакова снова вышла замуж. Ее избранником стал Далхат Халаев. Их бракосочетание состоялось 12 июля в Киеве, пишет МК. Тем не менее молодая супруга уже успела подать иск против своего мужа в Пресненский районный суд города Москвы. Как выяснилось, Максакова подарила супругу свои московские аппартаменты на Краснопресненской набережной, которые он тут же продал, не получив согласие на продажу у Максаковой. Певица просит суд признать состоявшуюся сделку недействительной.