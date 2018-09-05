Украинские активисты потребовали от Максаковой покинуть страну

05.09.2018 21:15



Группа украинских активистов потребовала от оперной певицы Марии Максаковой покинуть страну. Об этом в своем Facebook написал некий Игорь Громов, который называет себя журналистом и украинским патриотом, пишет RT. Так, согласно его сообщению, если Максакова не покинет территорию Украины, то украинские активисты могут поступить с ней "с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины". Причины подобного ультиматума Громов не называет.