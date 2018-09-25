ФСБ проверяет утечку личных данных Петрова и Боширова

25.09.2018 14:02



Сотрудники ФСБ РФ проводят проверку по факту утечки личных данных граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщает «Росбалт», ссылаясь на своего собеседника, знающего о развитии ситуации.

Уточняется, что речь идет об обнародовании их анкет, заполненных на получение загранпаспортов, а также информации о пересечении границы. Кроме этого, как сообщает издание, идет поиск людей, которые продали не только анкеты, но и другие документы Петрова и Боширова.