Украина может выслать венгерского консула

19.09.2018 21:47



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона может выслать из Закарпатья венгерского консула. Так он отреагировал на появившееся в украинских СМИ видео о том, что власти Венгрии выдают украинцам, проживающим в Закарпатье, венгерские паспорта, пишет РБК. Так, по его словам, если венгерская сторона не представит доказательства того, что данное видео является фейковым, Украина отреагирует на сложившуюся в регионе ситуацию, а высылка венгерского консула будет одним из ответов на выдачи украинцам паспортов Венгрии.