Большое количество коллег противоположного пола значительно повышает шансы на развод

26.09.2018 07:15



В соответствии с новым исследованием датских ученых, женатые люди, которые работают с большим количеством представителей противоположного пола, с большей вероятностью разводятся, и высокообразованные мужчины, как представляется, особенно восприимчивы к этой тенденции, пишет ScienceMag.

Для исследования специалисты собирали данные всех датских пар, которые выходили замуж в период с 1981 по 2002 год, а также данные об их работе. С тех пор около 100 тыс. пар были разведены.

По мере того, как увеличивалось соотношение сотрудников противоположного пола, увеличивался и риск развода, обнаружила команда исследователей. Мужчины, которые работали почти исключительно с женщинами, были на 15 процентных пунктов более склонны к разводу, чем мужчины, которые работали в основном с другими мужчинами. Для женщин, работающих преимущественно с мужчинами, результат был около 10 процентных пунктов. Этот эффект был особенно выражен у высокообразованных мужчин, риск развода которых был в два раза выше, чем у их низкообразованных сверстников с сопоставимыми условиями брака и труда.