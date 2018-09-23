Сколько времени нужно человеку, чтобы влюбиться?

23.09.2018 06:09



Новое исследование ученых, которое было вдохновлено социальными сетями, показало, что, на самом деле, для того чтобы влюбиться, человеку нужно всего менее трети секунды, пишет The Daily Mail.

Так, нейробиологи утверждают, что люди идентифицируют чей-то пол после 244 миллисекунд, а затем дают вердикт о привлекательности людей всего через 59 миллисекунд после этого.

Группа психологов, возглавляемая профессором Клаусом-Кристианом Карбоном из Университета Бамберга в Германии, контролировала деятельность мозга 25 студентов, в то время, когда они рассматривали 100 портретов людей и регистрировали их пол и были ли они привлекательными.

Исследование показало, что скорость, с которой происходит оценка привлекательности потенциального партнера после определения пола человека, свидетельствует о том, что люди «сильно руководствуются гендерными стереотипами» того, что считается привлекательным.

«Хотя это может считаться крайне несправедливым, привлекательность лица - это открытие двери в повседневной жизни», - говорит профессор Карбон. «Привлекательные взрослые воспринимаются как более умные, а физически привлекательные люди в целом демонстрируют более высокое удовлетворение жизнью и счастьем».