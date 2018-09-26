В Сирии прокомментировали поставку российских С-300

26.09.2018 05:45



Поставка в Сирию российских ЗРК С-300 вынудит Израиль отказаться от совершения атак на военные объекты, расположенные на территории страны. Такого мнения придерживается МИД Сирии, пишет РБК. Так, заместитель главы МИД Фейсал Мекдад заявил, что теперь, Израилю нужно будет хорошенько подумать, прежде чем снова нападать на сирийские военные силы, которые ведут непрерывную борьбу с терроризмом на территории своей страны.