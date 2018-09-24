В МИД ответили на заявление Болтона о поставке в Сирию С-300

24.09.2018 22:41



В МИД РФ ответили на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что предоставлении Сирии российских ЗРК С-300 будет являться "крупной ошибкой" со стороны России, так как данные действия направлены на на эскалацию конфликта в регионе, пишет Интерфакс.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, США должны более взвешенно оценивать те или иные решения России, которые осуществляются после тщательного анализа и всесторонней оценки сложившейся ситуации.