Депутат Рады посмеялся над словами Порошенко о «самой сильной армии на континенте»
24.09.2018 09:51
Депутат Рады Вадим Рабинович прокомментировал заявление, которое сделал глава страны Порошенко по поводу того, что на Украине «самая сильная армия на континенте», передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По словам парламентария, такого мнения придерживается не только президент, но и главкомы Украины. Рабинович был весьма ироничен в своем высказывании.
«Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные», — подчеркнул он.
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