УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию

25.09.2018 23:19



Синод канонической Украинской Православной Церкви потребовал от архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона, который прислал Константинопольский патриархат, покинуть территорию УПЦ. Синод навал деятельность экзархов на Украине неканонической, пишет Интерфакс. Также, члены Синода потребовали от патриарха Константинополя Варфоломея прекратить свое вмешательство в дела УПЦ, так как оно нарушает межконфессиональный мир на Украине.