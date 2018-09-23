Ученые назвали самую вредную позу для сна

23.09.2018 16:42



Не все позы для сна одинаково полезны, к такому выводу пришли научные специалисты из Mayo Clinic (Соединенные Штаты).

Ученые выяснили, что сон на животе - худшая поза для засыпания. Исследователи установили, что такое положение не дает спящему возможности без усилий поворачивать голову и шею и также затрудняет дыхание. У человека возрастает вероятность развития хронических болей в спине и шее. В дальнейшем привычка отдыхать подобным образом может проявиться и более остро. В то же время считается, что сон на животе может уменьшить храп. Однако когда человек испытывает затруднения при дыхании во время сна - это может вызвать определенные физические проблемы, которые могут повлиять на него не только ночью, но и днем.

Ученые не советуют засыпать лежа на животе, но если все же избежать этого не удается, можно свести к минимуму отрицательные последствия. Так, для того чтобы уменьшить напряжение мышц спины, можно подложить под живот подушку, пишет actualnews.org.