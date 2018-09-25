Антибиотики могут вылечить аппендицит без операционного вмешательства

25.09.2018 22:32



Как заявляют финские исследователи, если вы страдаете острым аппендицитом, вас могут успешно лечить антибиотиками и вам никогда не потребуется операция по удалению аппендикса, пишет Health Day.

Большинство случаев аппендицита являются неосложненными, что просто означает, что орган не разорвался, поэтому к ним можно применить лечение антибиотиками. Только в том случае, когда орган выглядит так, как будто он может внезапно разорваться, необходимо выполнить операцию. И это легко увидеть на компьютерной томографии, сказала ведущий исследователь, доктор Паулина Салминен, хирург в университетской больнице Турку.

«Не существует серьезных осложнений, связанных с терапией антибиотиками, поэтому это безопасный вариант», - сказала она. «Только около 20-30% пациентов с аппендицитом имеют перфорированный орган, который необходимо удалить, но от 70 до 80% пациентов могут обходиться только употреблением антибиотиков».

Перфорация - небольшое отверстие, которое позволяет содержимому органа течь в желудок. Это может привести к потенциально смертельной инфекции крови.

Тем не менее доктор Роберт Глаттер, врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке считает, что метод лечения антибиотиками может быть неприемлем для многих людей. Так, пациенты должны понимать, что, хотя антибиотики могут эффективно лечить острый аппендицит в 60-70% случаев, лечение может потерпеть неудачу и потребовать операции.

Кроме того, антибактериальная терапия требует трех дней внутривенного введения антибиотиков, которые даются в больнице, плюс семи дней перорального их приема. В то время, как инвазивная лапароскопическая аппендэктомия требует пребывания в больнице всего лишь одного дня. Также, данная операция связана с меньшим риском осложнений, чем открытая хирургия.