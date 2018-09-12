Ученые разработали новый препарат для лечения рака поджелудочной железы

12.09.2018 23:58



Руивен Чжан и Роберт Л. Боблитт из Университета Хьюстона разработали новый препарат для лечения рака поджелудочной железы. Новый продукт может привести к формированию новой стратегии борьбы с раком, так как разработанное лекарство одновременно нацелено сразу на два гена, вызывающих рак. Препарат также имеет возможность стать основой для разработки лекарств для лечения других форм рака или других заболеваний, пишет Digital Journal.

Рак поджелудочной железы проявляется в разных формах. Он возникает, когда клетки поджелудочной железы начинают стремительно размножаться выходя из-под контроля. Возникающие раковые клетки могут проникать в другие части тела. Большинство видов рака начинаются в области поджелудочной железы, которая вырабатывает пищеварительные ферменты.

Комментируя открытие, д-р Чжан сказал : «Существует неудовлетворенная клиническая потребность в новых, эффективных и безопасных препаратах для лечения рака поджелудочной железы. Наше открытие представляет собой значительный прогресс в исследованиях рака».

Он добавляет, объясняя, почему этот новый препарат отличается от других: «Большинство лекарств нацелены только на один фактор. Мы идентифицировали одно соединение, которое нацелено на два связанных гена, которые вызывают рак».

Новый препарат представляет собой синтетический состав, обозначенный как MA242. Препарат может истощать оба белка одновременно, что повышает эффективность уничтожение раковых опухолей.