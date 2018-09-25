Активисты собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы в России

25.09.2018 21:54



Активисты общественного движения "Суть времени" собрали 1 миллион подписей граждан России, которые не согласны с пенсионной реформой, под письмом к главе государства Владимиру Путину, пишет REGNUM. Как сообщается на официальном сайте движения, данная инициатива будет направлена в администрацию президента в самое ближайшее время. Активисты выражают уверенность, что власти отреагируют на такое большое количество граждан, выступающих против изменений пенсионного возраста в РФ.