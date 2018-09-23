В Москве прошла акция против повышения пенсионного возраста

23.09.2018 06:51



В минувшую субботу на проспекте Сахарова в Москве состоялась согласованная с властями города акция против повышения пенсионного возраста в России, пишет Интерфакс. Так, по словам организатора мероприятия, в нем принимали участие более 20 тыс. человек. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе полиции Москвы, на акции присутствовало порядка 3 тыс. человек. Также, в субботу состоялись митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство и в некоторых других городах России.