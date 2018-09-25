Археологи обнаружили огромное древнее здание в Египте

25.09.2018 21:16



Археологи обнаружили «массивное» древнее здание вблизи населенного пункта Мит Рахина, в 20 км к югу от Каира. Рядом со зданием также было обнаружено еще одно пристроенное здание, в котором некогда была расположена большая римская баня и пристройка, вероятно, использовавшаяся для религиозных ритуалов. Район, где было обнаружено древнее строение, когда-то был частью древней египетской столицы - Мемфиса. По словам археологов, эти 2 здания, возможно, были частью жилого квартала в мегаполисе.

Мемфис, основанный около 3100 года до н. э. был домом для Менеса – короля объединившего Верхний и Нижний Египет. Об этом сообщил Mostafa Waziri, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта. По его словам, здание было сооружено из кирпичных блоков, поддерживаемых огромными блоками известняка. Участок строения охватывает площадь - 55 на 47 футов (17 на 14,5 метра). Огромное здание имеет восточный вход, сделанный из блоков известняка. В северо-восточном углу здания обнаружили комнату, которая, скорее всего, была предназначена для слуг. Внутри комнаты находилась печь для выпечки, подобные печи и сегодня используются во многих египетских деревнях. В комнате также были размещены умывальники и небольшие колонны из известняка. Второе пристроенное здание содержало римскую баню и небольшую комнату, которая, как считают археологи, использовались для религиозных ритуалов, пишет dailymail.co.uk.