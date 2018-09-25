Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 СЕН, 23:32 МСК
USD (ЦБ)    65,8244
EUR (ЦБ)    77,3832

25 СЕН, 23:32 МСК
USD (ЦБ)    65,8244
EUR (ЦБ)    77,3832

Археологи обнаружили огромное древнее здание в Египте

25.09.2018 21:16
Археологи обнаружили огромное древнее здание в Египте

Археологи обнаружили «массивное» древнее здание вблизи населенного пункта Мит Рахина, в 20 км к югу от Каира. Рядом со зданием также было обнаружено еще одно пристроенное здание, в котором некогда была расположена большая римская баня и пристройка, вероятно, использовавшаяся для религиозных ритуалов. Район, где было обнаружено древнее строение, когда-то был частью древней египетской столицы - Мемфиса. По словам археологов, эти 2 здания, возможно, были частью жилого квартала в мегаполисе.

Мемфис, основанный около 3100 года до н. э. был домом для Менеса – короля объединившего Верхний и Нижний Египет. Об этом сообщил Mostafa Waziri, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта. По его словам, здание было сооружено из кирпичных блоков, поддерживаемых огромными блоками известняка. Участок строения охватывает площадь - 55 на 47 футов (17 на 14,5 метра). Огромное здание имеет восточный вход, сделанный из блоков известняка. В северо-восточном углу здания обнаружили комнату, которая, скорее всего, была предназначена для слуг. Внутри комнаты находилась печь для выпечки, подобные печи и сегодня используются во многих египетских деревнях. В комнате также были размещены умывальники и небольшие колонны из известняка. Второе пристроенное здание содержало римскую баню и небольшую комнату, которая, как считают археологи, использовались для религиозных ритуалов, пишет dailymail.co.uk.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика 2

Узнай, страна

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"

В Калининграде открылся третий форум

В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов

В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов

Новости СМИ

Новости дня

23:19 УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
22:48 Минобороны опубликовало видео ударов новейших российских ракет
22:36 Ученые: какао - вкусный источник витамина D Ученые: какао - вкусный источник витамина D
22:32 Антибиотики могут вылечить аппендицит без операционного вмешательства Антибиотики могут вылечить аппендицит без операционного вмешательства
21:54 Активисты собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы в России Активисты собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы в России
21:35 Трамп предрек Германии полную зависимость от энергоносителей России Трамп предрек Германии полную зависимость от энергоносителей России
Суровый Кремль. Будут ли власти наказывать ЛДПР и КПРФ за победы на выборах?
Суровый Кремль. Будут ли власти наказывать ЛДПР и КПРФ за победы на выборах?
21:15 Израильская армия будет продолжать операцию против Ирана в Сирии Израильская армия будет продолжать операцию против Ирана в Сирии

Узнай, страна!

18:15 5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году 5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году
«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300
«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300
15:44 Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК
15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
14:16 В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья
12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter