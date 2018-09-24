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Дональд Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном

24.09.2018 23:15
Дональд Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своей предстоящей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет ТАСС. Об этом президент США заявил во время посещения 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в настоящее время прорабатывает все необходимые детали для проведения повторного саммита между лидерами США и КНДР. Также, Трамп отметил заметное улучшение отношений между двумя странами и снижение мировой угрозы из-за достигнутых договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп и Абэ договорились поддерживать санкции против Северной Кореи
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