В Кремле прокомментировали новое задержание Алексея Навального

24.09.2018 14:23



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание оппозиционера Алексея Навального, которое произошло сразу же после того, как он покинул спецприемник. Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле узнали об этом из сообщений СМИ. В связи с чем конкретных комментариев не было дано. «Поэтому я никак не могу прокомментировать — я не знаю в связи с чем, почему», — отметил Песков.