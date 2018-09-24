Алексей Навальный был задержан сразу после освобождения из-под ареста

24.09.2018 11:04



Алексей Навальный был задержан правоохранителями сразу же после того, как он вышел на свободу после 30-суточного административного ареста. Как передает РБК, информация об этом поступила от начальника штаба ФБК Леонида Волкова.

«Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении Волкова в Twitter.

Он считает, что задержание оппозиционера имеет отношение к митингам против пенсионной реформы, которые состоялись 9 сентября.