Курильский остров Парамушир лишился транспортного сообщения с Камчаткой

24.09.2018 09:30



Остров Парамушир (Курилы) лишился не только воздушного, но и морского сообщения с Камчаткой. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от мэра Северо-Курильского района Александра Серебрякова. Он уточнил, что до сих пор единственным перевозчиком по морю был теплоход «Гипанис». Однако в минувшее воскресенье судно при швартовке врезалось в пирс в Северо-Курильске.

Серебряков уточнил, что эту проблему стараются решить в областном правительстве.