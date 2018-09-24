Хейли считает, что уход Башара Асада – это «вопрос времени»

24.09.2018 08:54



У Вашингтона нет цели сместить президента Сирии Башара Асада, однако его уход – это вопрос времени. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в минувшее воскресенье выступила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, в данный момент Асад пока останется у власти, однако в итоге «народ Сирии не допустит этого».