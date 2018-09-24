Хейли считает, что уход Башара Асада – это «вопрос времени»
24.09.2018 08:54
У Вашингтона нет цели сместить президента Сирии Башара Асада, однако его уход – это вопрос времени. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в минувшее воскресенье выступила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, в данный момент Асад пока останется у власти, однако в итоге «народ Сирии не допустит этого».
«Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что это его присутствие там – это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени», — заявила Хейли в эфире ТК CBS.
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