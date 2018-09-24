24.09.2018 07:47



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не приносит пользу ни Украине ни Сирии. Об этом он сообщил отвечая на вопросы корреспондента телеканала NBC, пишет РИА Новости. Также, Помпео выразил сожаление по данному факту, и заявил, что у США есть много точек соприкосновения с Россией в тех сферах, где интересы двух стран совпадают, как, например, в сфере борьбы с терроризмом. Тем не менее он подчеркнул, что у США и России разные ценности.