Помпео считает Китай большей угрозой для США, чем Россия

20.09.2018 07:49



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в долгосрочной перспективе, Китай представляет большую угрозу для Соединенных штатов, чем Россия, пишет ТАСС. По его словам, Россия представляет угрозу в военном и политическом плане, так как страна проявляет агрессивное поведение, а также вмешивается в политические процессы, такие, как выборы. Китай же, представляет угрозу в экономическом плане. По мнению Помпео, в долгосрочной перспективе Китай представляет серьезную угрозу для экономического роста США.