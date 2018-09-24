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Армия Израиля опровергает выводы Минобороны РФ о сбитом Ил-20‍

24.09.2018 06:08
Армия Израиля опровергает выводы Минобороны РФ о сбитом Ил-20‍

В заявлении, опубликованном в пресс-релизе Армии Израиля, говорится, что израильские истребители F-16 не прятались за российским Ил-20, сбитым сирийскими ПВО, пишет РИА Новости. Также сообщается, что российская сторона вовремя получила всю исчерпывающую информацию об операции, проводимой ВВС Израиля по бомбардировке военных объектов в сирийской Латакии. В пресс-релизе подчеркивается, что израильские истребители находились в воздушном пространстве своей страны в то время, когда был сбит российский самолет.

Путин рассказал о крушении Ил-20 в Сирии
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