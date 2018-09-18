Путин рассказал о крушении Ил-20 в Сирии

18.09.2018 19:55



Президент России Владимир Путин назвал "цепью трагических обстоятельств" крушение российского самолета Ил-20 в Сирии, пишет РИА Новости. Президент принес соболезнования родным и друзьям погибших военнослужащих. Владимир Путин подчеркнул, что ответ России на гибель российских военных будет виден всем.

Также, о крушении Ил-20 рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Так, по его словам, во время проведения разведки в Идлибе, присутствием в районе российского самолета воспользовались четыре израильских истребителя F-16, которые атаковали сирийские военные объекты, полагая, что ПВО Сирии не будут действовать. Шойгу возлагает всю вину за гибель 15 военнослужащих России, находящихся на борту Ил-20, на Израиль. Так как пилоты F-16 подставили российский самолет под удар сирийских ПВО. Также, израильская сторона не предупредила Россию о проведении операции в том районе. Глава Минобороны пообещал не оставлять без ответа данный инцидент.